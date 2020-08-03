«Коронавируса нет!». Владимир Сипягин на своей страничке в социальных сетях опубликовал первый результат теста на КОВИД-19. Анализы глава региона сдал в конце июля после того как

«Коронавируса нет!». Владимир Сипягин на своей страничке в социальных сетях опубликовал первый результат теста на КОВИД-19. Анализы глава региона сдал в конце июля после того как выяснилось, что у одного из его коллег, с которым он виделся на рабочей встрече в Крыму, выявили коронавирус. Как писал Сипягин в соцсетях, до получения результатов теста он будет