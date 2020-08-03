Сообщение о возгорании кровли кирпичного дома на 2 семьи по адресу по улице Родниковая поступило сегодня в 4.21.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупное возгорание в частном доме посёлка Вяткино Судогодского района. По информации пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании кровли кирпичного дома на 2 семьи по адресу по улице Родниковая поступило сегодня в 4.21.Прибывшие пожарные установили, что происходит горение кровли дома по всей площади 136 кв.м., гаража и имущества на общей площади 8 кв.м.Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сгорела кровля, гараж и неэксплуатируемые автомобиль и мопед.Как установили дознаватели МЧС, первыми пожар увидели жильцы второй квартиры, где на момент возгорания находилась женщина и двое её детей (всего в квартире проживают 6 человек – двое взрослых и 4 ребёнка, на момент пожара отец и двое старших детей были в отъезде). Женщина разбудила детей и они покинули дом.Жильцы первой квартиры – двое взрослых – также самостоятельно покинули жильё.По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.К ликвидации последствий происшествия привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.