Крупный пожар в Вяткино. Сгорел частный дом на 2 семьи. О пожаре в МЧС сообщили рано утром 3 августа. Первые расчеты прибыли на место возгорания буквально за несколько минут. Огнеборцы

Крупный пожар в Вяткино. Сгорел частный дом на 2 семьи. О пожаре в МЧС сообщили рано утром 3 августа. Первые расчеты прибыли на место возгорания буквально за несколько минут. Огнеборцы установили, что горит кровля дома на площади 136 кв.м. Также огонь успел перекинуться и на гараж, где хранились списанные и неэксплуатируемые автомобиль и мопед. Дознаватели