Жителям Владимирской области разрешили купаться. В регионе официально открыли купальный сезон, который продлится до 31 августа. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по

Жителям Владимирской области разрешили купаться. В регионе официально открыли купальный сезон, который продлится до 31 августа. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с открытием сезона в области стартует акция «Вода – безопасная территория». В рамках акции руководители органов местного самоуправления должны установить аншлаги «Родители! Вы в ответе за своих детей»;