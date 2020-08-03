Подобные предупреждения появились уже у примерно 160 нерегулируемых пешеходных переходов

Во Владимире на улице Мира в районе школы №8 сотрудники «Центра управления городскими дорогами» нанесли на тротуар предупреждающие надписи: «Снимите наушники» и «Возьмите ребёнка» за руку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Помимо этих двух надписей, для безопасности дорожного движения специалисты ЦУГДа также наносят на асфальт надписи: «Школа и «Дети». Подобные предупреждения появились уже у примерно 160 нерегулируемых пешеходных переходов.По словам заместителя директора «ЦУГД» Николая Дятлова, предупреждающие надписи появятся более чем у 300 пешеходных переходов и на магистралях у подъездов к учебным заведениям.