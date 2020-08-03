В ходе личного досмотра задержанного, а также при проведении обыска по месту его временного проживания обнаружено 63 свертка с порошкообразным веществом...

В июле 2020 года сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении участников этнической преступной группы, организовавших на территории московского региона сбыт наркотического средства героин в крупном размере бесконтактным способом посредством «тайников» (закладок), задержан 24-летний гражданин Республики Кыргызстан.В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено 38 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, изъятое вещество является наркотическим средством - героин общей массой 70,11 г.При проведении обыска по месту временного проживания задержанного изъято еще 25 свертков, приготовленных для сбыта, в которых по результатам проведенной экспертизы, обнаружен героин общей массой 1 кг 051 г.По данному факту СО ОМВД России по району Бирюлево Восточное ведется расследование уголовного дела по ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22