В Москве произошло столкновение толпы мигрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Всех русских выгнать, – приводит телеканал требование участников беспорядков. Кроме того, по ..

В Москве произошло столкновение толпы мигрантов с сотрудниками правоохранительных органов. "Всех русских выгнать", – приводит телеканал "" требование участников беспорядков. Кроме того, по словам главы московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, мигранты также призывали к физической расправе.Эксперт выразил удивление тем фактом, что полицейские даже не попытались разогнать толпу предупредительным выстрелом в воздух. Соответствующие полномочия у них в данной ситуации были. Михаил Пашкин добавил, что если закрывать глаза на подобные выходки иностранных гостей, то вскоре ситуация в нашей стране станет похожа на то, что происходит в Портленде и Сиэтле, где толпа громит полицейские участки.