Автобус насмерть сбил велосипедиста. Смертельная авария произошла накануне вечером. Как сообщают в ГИБДД, 83-летний велосипедист решил пересечь дорогу на улице Добросельской по

Автобус насмерть сбил велосипедиста. Смертельная авария произошла накануне вечером. Как сообщают в ГИБДД, 83-летний велосипедист решил пересечь дорогу на улице Добросельской по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда. В это время в сторону Суздальского проспекта следовал городской автобус, по словам очевидцев, 18 маршрута. Водитель не успел затормозить и сбил велосипедиста. 83-летний мужчина скончался на