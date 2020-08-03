Количество зараженных продолжает расти.

Количество зараженных продолжает расти.Вторые сутки в регионе ни один больной не излечился от коронавирусной инфекции. Хотя месяц назад в день из больниц выписывали по сотне человек.При этом выявлено 25 новых заболевших. Всего заболело во время пандемии 5659 жителей области.Большинство из них - 5ё74 - уже выздоровели. Однако этот процесс явно замедлился.Также в течение последних суток зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Общее количество погибших - 147.