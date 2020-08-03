Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора произвели отбор проб мясной продукции у производителя во Владимирской области.

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора произвели отбор проб мясной продукции у производителя во Владимирской области. В результате лабораторных исследований ряд образцов не соответствовал требованиям. Так, например, в куриных сосисках «Датских» обнаружено остаточное содержание антибиотиков хинолонов (энрофлоксацина), а в колбасах - кокцидиостатика (динитрокарбанилид). Кроме того, в колбасе «Докторская» установлено несоответствие по сырьевому составу - обнаружено ДНК курицы.В отношении производителя были составлены протоколы об административном нарушении и вынесено постановление с назначением штрафа в размере 150 тыс. рублей.