Исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством – героином, массой около 250 граммов...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативникам поступила информация о 28-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов по улице Маршала Федоренко. При личном досмотре у него был обнаружен полимерный пакет с веществом в виде порошка и комков. Исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством – героином, массой около 250 граммов.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве