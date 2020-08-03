Владимирские поисковики обнаружили останки шести военнослужащих в Велижском районе Смоленской области.

Владимирские поисковики обнаружили останки шести военнослужащих в Велижском районе Смоленской области.Личности воинов установить не удалось. Представители Владимирского поискового объединения "Часовые Памяти" обследовали районы боевых действий 332-й Ивановской и 145-й Горьковской дивизий. Экспедиция шла 10 дней. Также владимирцы провели митинг-открытие именных мемориальных плит в воинском захоронении "Нижние Секачи".А в Муромском районе прошла пятидневная Вахта Памяти. Экспедиция собрала представителей отрядов "Контакт", "Гастелловец", "Сыны Отечества", "Земляк" и поискового объединения "Часовые памяти".Молодые участники движения познакомились с моральным кодексом поисковика, узнали много нового о снаряжении и вооружении Красной армии, о правилах эксгумации и документировании поисковых работ. Также получили навыки по технике безопасности и оказанию первой помощи. Помимо теоретической части, была возможность применить свои знания на практике. Вахта Памяти проходила на месте, где в годы Великой Отечественной войны располагался полевой аэродром. И на этот раз поисковикам удалось обнаружить фрагменты агрегатов самолетов и снаряжения пилотов.