Рома Жуков уже несколько лет счастлив в отношениях с Ольгой Ларионовой. Влюбленные намерены зарегистрировать брак.

Рома Жуков уже несколько лет счастлив в отношениях с Ольгой Ларионовой. Влюбленные намерены зарегистрировать брак.Рома Жуков и Ольга Ларионова поженятся уже 21 августа. Полным ходом идет подготовка к столь знаменательному событию. Планируется роспись в одном из ЗАГСов Москвы, после чего новобрачные отправятся на банкет в ресторан. Гостей заявлено 50-70 человек. Говорят, что Рома Жуков пригласил на торжество многих представителей отечественного шоу-бизнеса: Вадима Казаченко с женой Ириной Аманти, Сергея Васюту, Марину Хлебникову, солистов группы "Белый орел", Александра Айвазова и других.Известно, что Ольга Ларионова уже выбрала белое свадебное платье, а вот чему отдал предпочтение Рома Жуков, пока точно не известно. Скорее всего, певец предпочтет классический костюм с бутоньеркой. Также неизвестно, будут ли присутствовать на свадьбе дети артиста.Напомним, что от бывшей жены Елены у Ромы Жукова шестеро детей. Одна из дочерей трагически погибла восемь лет назад. Расстаться полюбовно экс-супругам не удалось. До сих пор Елена и Рома выясняют отношения, причем в последнее время эти разбирательства вылились в публичное поле. Жуковы обмениваются колкостями в СМИ и на телевидении.19 Июл 2020 в 6:42 PDT. На плечах женщины лежит ответственность за шестерых детей, которые остались с ней. Роман якобы ни копейки не дает на их содержание. Певец же опровергает эти заявления.Артист предоставил доказательства того, что за три года после развода перевел 8,5 миллиона рублей на детей. Однако у него есть сомнения, что эта сумма была использована по назначению. Рому Жукова смущает то, что наследники не посещают секции и не ездят в лагерь. "Зато Елена хвастается подарками своим родственникам", – подметил артист.