Злоумышленники ударили потерпевшего, после чего похитили денежные средства. Позже в ходе обыска автомобиля одного из задержанных обнаружен и изъят предмет, схожий с автоматом...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали подозреваемых в совершении ограбления и незаконного хранения оружия.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 31-летний приезжий. Потерпевший сообщил, что накануне он познакомился с девушкой в сети Интернет, с которой впоследствии договорился о встрече. Заявитель прибыл по указанному адресу, где его встретила новая знакомая. Позже в квартиру пришли двое неизвестных. Мужчины ударили потерпевшего несколько раз, после чего отобрали у него мобильный телефон, с помощью которого через приложение осуществили перевод денежных средств. Вернув телефон, злоумышленники выгнали заявителя из квартиры.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих 26 и 27 лет. Установлено, что злоумышленники, заранее зная, что потерпевший приедет по указанному адресу, ожидали его в квартире.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».В ходе проведения обыска транспортного средства одного из задержанных, полицейскими обнаружен и изъят предмет, схожий с автоматом и один магазин к нему. Согласно проведенному исследованию, изъятое является автоматом, переделанным самодельным способом из охолощенного автомата марки АКС-74У, относится к категории огнестрельного оружия и пригоден к стрельбе.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18