Злоумышленники ударили потерпевшего, после чего похитили денежные средства. Позже в ходе обыска автомобиля одного из задержанных обнаружен и изъят предмет, схожий с автоматом...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали подозреваемых в совершении ограбления и незаконного хранения оружия.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 31-летний приезжий. Потерпевший сообщил, что накануне он познакомился с девушкой в сети Интернет, с которой впоследствии договорился о встрече. Заявитель прибыл по указанному адресу, где его встретила новая знакомая. Позже в квартиру пришли двое неизвестных. Мужчины ударили потерпевшего несколько раз, после чего отобрали у него мобильный телефон, с помощью которого через приложение осуществили перевод денежных средств. Вернув телефон, злоумышленники выгнали заявителя из квартиры.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих 26 и 27 лет. Установлено, что злоумышленники, заранее зная, что потерпевший приедет по указанному адресу, ожидали его в квартире.
По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».
В ходе проведения обыска транспортного средства одного из задержанных, полицейскими обнаружен и изъят предмет, схожий с автоматом и один магазин к нему. Согласно проведенному исследованию, изъятое является автоматом, переделанным самодельным способом из охолощенного автомата марки АКС-74У, относится к категории огнестрельного оружия и пригоден к стрельбе.
Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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