Сориентировавшись, полицейский бросился в погоню за неизвестными и задержал их. Выяснилось, что мужчины похитили чужое имущество и попытались скрыться...

«Сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержал двух мужчин по подозрению в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Находясь на маршруте патрулирования в районе Филевский парк, младший сержант полиции Андрей Ермаков услышал крики. На улице Барклая он увидел двух бегущих мужчин, которых преследовал третий и звал на помощь.Сориентировавшись, полицейский бросился в погоню за неизвестными и задержал их. Выяснилось, что мужчины похитили чужое имущество и попытались скрыться. Информация была передана в дежурную часть.Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержанные доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Ими оказались ранее судимые приезжие в возрасте 34 и 38 лет.Установлено, что злоумышленники, находясь в кафе на улице Барклая, с прилавка открыто похитили мобильный телефон, оставленный работником заведения. Обнаружив пропажу, потерпевший потребовал вернуть телефон и позвал на помощь. Неравнодушный гражданин откликнулся и побежал за скрывающимися, которые впоследствии были остановлены и задержаны младшим сержантом полиции Андреем Ермаковым. Похищенный мобильный телефон был изъят и возвращен потерпевшему.По данному факту следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93