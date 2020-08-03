Президент Белоруссии Александр Лукашенко создал уникальную избирательную систему, в которой не нужны избиратели. Она выдавала результат и его все равно принимали, несмотря на возмущения. Такое заявление сделал в беседе с Дни.ру доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко создал уникальную избирательную систему, в которой не нужны избиратели. Она выдавала результат и его все равно принимали, несмотря на возмущения. Такое заявление сделал в беседе с "Дни.ру" доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.В построенной Александром Лукашенко избирательной системе были ограничения.Допустим, чтобы создать инициативную группу, нужно было в течениенескольких суток найти 100 человек. Это очень сложно для Белоруссии, где все контролируется и население сильно запугано.Дляучастия в выборах нужно было собрать 100 тысяч подписей. Считалось, что толькопрезидент в силах сделать это. "В избирательной системе существовалитакие ограничения, которые позволяли Лукашенко гарантировано переизбиратьсякаждый год. И в таком случае оставался только один вопрос – как этот результатпримет Россия", – отметил эксперт.По его словам, в Белоруссии есть формула власти. Должность президента получает только тот, ктоспособен решать вопросы в Москве. Население Белоруссии прекрасно осознаетэкономическую зависимость от России: российского рынка, российскихэнергоносителей. И, конечно, оно никогда не будет голосовать за тех, ктокричит, что нужно держаться от России подальше."В Белоруссии есть сторонники идеи, чтоРоссия должна быть своего рода "колонией", на которуюЛукашенко может топнуть ножкой, и она все отдаст. Глава страны уже приучил всех ктакой безнаказанности: он может оскорблять российское руководство, государствои русский народ", – продолжил Суздальцев.Россия при этом отмалчивается и принимает это как должное. Этоприносило Лукашенко политические очки: какой молодец, гоняет там россиян, а с ними по другому и нельзя... В общем президент собирал очки набытовом национализме.Все было бы для него хорошо и дальше, но наэтих выборах эта система обрушилась. К этому привело несколько факторов.Во-первых, жители страны убедились, что каждый президентский срок Лукашенко ничего не меняет в республике. Велись какие-то разговоры о модернизации деревообработки. Руководство обещало построить цементные заводы и завезти китайцев, которые работали бы вместо граждан."То есть Лукашенко предлагает уровень ХIX века.Однажды возник вопрос о строительстве скоростной железной дороги Москва -Минск – Москва – Берлин. Президент несколько лет отмалчивается, потому что боится,что все его сограждане уедут работать в Москву", – рассказал политолог.Во-вторых, от лидера устали. В стране нарастаютсоциально– экономические проблемы. Белоруссия вошла в 2020 год в состояниинефтяной войны с Россией. Политический класс, включая националистов, обнаружил,что хорошо быть против России, только когда она поставляет нефть и газ ивыделяет дотации."Всех беспокоит,что Лукашенко два последних года разрушает отношения с Россией. Россия пытаетсясанировать союзные отношения, вывести Лукашенко на экономическую интеграцию, аЛукашенко резко отказывается. Но при этом все время просит больше денег иресурсов", – заявил доцент НИУ ВШЭ.В-третьих, еще одним негативным фактором дляЛукашенко стала его политика в отношении коронавируса. Сначала глава страны вообще отвергал существование вируса, потом объявил его "психозом",следом порекомендовал лечение водкой, баней и трактором.В итоге белорусские граждане восприняли политику президента в отношении пандемии крайне негативно. Все это привело к тому, что в апреле 2020 года в общественном мнении произошел сдвиг. Вдруг оказалось, чтоголосовать за действующего президента будут несколько процентов.20 Апр 2020 в 3:18 PDTВся избирательная система начала ломаться. Власти запаниковали, когда оказалось, что собрать 100 тысяч подписей– это вопрос одной недели. Лукашенко арестовал и отстранил от выборов ведущего оппозиционного кандидата, который набирал 60% голосов. До этого арестовал известного блогера,который поднимал народ на улицу."Президент попытался в силовомформате вернуться к той старойизбирательной схеме: вокруг 2-3 идиота, а я один великий. Но в те времена небыло протестного голосования. А сейчас началось натурально протестноеголосование", – добавил Суздальцев.На вопрос Александра Лукашенко "Кого вы будете избирать, капиталиста, банкира?" народ говорит "Хорошо, пусть будет банкир. Меньше будет воровать, деньги и такесть". Правящие круги в Белоруссии не понимают, что повторяется ситуацияпрошлого года на Украине, когда люди были готовы избрать любого, кроме Петра Порошенко. "Здесь такая же ситуация – любого!", – заключил эксперт.