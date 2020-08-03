"...десантники - люди закаленные, им не страшны в жизни никакие преграды".

Спикер областного Заксобрания поздравил "голубые береты" с праздником, который прошёл в минувшие выходные.Владимир Киселев возложил цветы к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Вспомнил подвиги военно-десантных войск в сражениях Великой Отечественной, в Афганистане и Чечне. И выразил уверенность, что несмотря на временные ограничения в проведении массовых мероприятий, десантники чувствуют своё единство, даже отмечая этот праздник дома.Владимир Киселев, председатель ЗС Владимирской области: "Я считаю, что мне посчастливилось, так же как и многим другим советским, сейчас российским, ребятам, послужить в ВДВ. Ну что можно сказать? Что десантники - люди закаленные, им не страшны в жизни никакие преграды".