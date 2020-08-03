Стоимость строительства оценивается в 50 млн рублей, сообщил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

РЖД до конца 2022 года построят во Владимирской области два логистических хаба на станциях Муром и Юрьевец. Проектирование начнется уже в этом году.Стоимость строительства оценивается в 50 млн рублей, сообщил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун."У нас на территории дороги сегодня два проекта в стадии проектирования - это станция Муром и станция Юрьевец, где будут предусмотрены современные контейнерные площадки с современными погрузо-выгрузочными устройствами, современной инфраструктурой, с полным комплексом услуг. Логистические хабы мы будем там создавать", - отметил он.Развитие инфраструктуры в Муроме и Юрьевце позволит обеспечить рост объема обработки грузов в контейнерах более чем в два раза. Сообщает ТАСС.