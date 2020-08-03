Обнародован свежий рейтинг российских знаменитостей с самыми высокими доходами. В 2020 году музыкант Сергей Шнуров обошел короля эстрады Филиппа Киркорова.

Обнародован свежий рейтинг российских знаменитостей с самыми высокими доходами. В 2020 году музыкант Сергей Шнуров обошел короля эстрады Филиппа Киркорова.Лидер группировки "Ленинград" занял первое место в списке. Его доходы составляют около 8,8 миллиона долларов. Многие эксперты в шутку называют Сергея Шнурова "олигархом среди артистов".Музыкант и его коллектив сегодня являются очень востребованными. Частный концерт "Ленинграда" обходится заказчикам в 150 тысяч долларов. Один из российских бизнесменов рассказал, что за каждый выход на сцену Шнуров получает от 300 тысяч долларов.За рок-музыкантом следует поп-певец Егор Булаткин, выступающий под псевдонимом Егор Крид. Бывший участник шоу "Холостяк" заработал около 6,9 миллиона долларов.C 2015 по 2019 год он был артистом музыкального лейбла Тимати Black Star. Уход Крида из компании обернулся скандалом. Продюсеры не хотели отдавать ему права на псевдоним и песни. В конце концов спор разрешился в пользу Егора.Третью строчку занял исполнитель Дима Билан с 6,8 миллиона долларов. Певец является единственным российским победителем международного песенного конкурса "Евровидение".В прошлом году артист выпустил клип "Про белые розы". Ролик набрал более 8 миллионов просмотров и получил положительные отклики слушателей. С 2019 по 2020 год певец посетил десятки российских городов в рамках тура "Планета Билан".На четвертом месте расположился рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Он создал хип-хоп проекты Ноггано и N1NT3ND0. В 2020 году музыкант основал электронную группу Gorilla Zippo.Баста также является одним из владельцев компании Gazgolder. Организация объединяет музыкальный лейбл, клуб, бары, рестораны и магазин фирменной одежды. Кроме того, музыкант является одним из наставников шоу "Голос" на Первом канале.Король поп-эстрады Филипп Киркоров оказался на пятой строчке. По данным издания Forbes, артист владеет 6,6 миллиона долларов. Сейчас исполнитель активно работает на молодую аудиторию.В 2018 году Киркоров выпустил клип "Цвет настроения черный" с участием Крида. А в 2019 году на фестивале "Жара" артист вышел на сцену с молодой коллегой Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) и исполнил ее хит – трек Life.Шестой в списке самых богатых знаменитостей оказалась певица Полина Гагарина с 6,4 миллиона долларов. В 2003 году артистка победила в шоу "Фабрика звезд-2".В 2015 году Гагарина приняла участие в конкурсе "Евровидение", где ей присудили второе место. Через четыре года исполнительница появилась на другом международном шоу – I Am a Singer. Полина заняла пятую строчку.Далее следует рок-группа "Би-2". Основателями коллектива являются гитарист Александр Уман (Шура) и вокалист Егор Бортник (Лева). Музыканты заработали 6 миллионов долларов.Группа стала известной после выхода в 2000 году фильма Алексея Балабанова "Брат-2". В картине прозвучала композиция коллектива "Полковнику никто не пишет".Весной этого года музыканты отменили все выступления из-за пандемии коронавируса. Чтобы не огорчать поклонников, участники группы "Би-2" дали концерт онлайн.На восьмом месте расположился певец Григорий Лепс (полная фамилия – Лепсверидзе). Исполнитель приобрел большую популярность в 1994 году после выхода дебютного альбома "Натали". С 2015 по 2017 год он был наставником шоу "Голос".Лепс владеет ювелирным домомGregory Leps Jewelry. Также артист является одним из основателей ресторана Lesnoy и рюмочной "Рюмка водки" в Москве. В 2019 году Григорий открыл в столице кулинарную лавку "Пироги".Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, оказался на девятой строчке. Его доходы составляют 5,1 миллиона долларов. Карьера музыканта началась в 2004 году с участия в "Фабрике звезд-4".В 2006 году Тимати основал лейбл Black Star. Компания быстро разрослась и сегодня включает в себя барбершоп, автомойку, тату-салон, бренд модной одежды и сеть ресторанов. В 2020 году СМИ сообщили об уходе рэпера из организации.Десятое место в списке самых богатых звезд занял шоумен Иван Ургант, который смог заработать 5,1 миллиона долларов. Он начинал как ведущий радиопрограмм.В 2005 году Ургант стал работать на Первом канале. Через семь лет он запустил собственную передачу "Вечерний Ургант" – адаптацию американских ток-шоу. Программа выходит по будням.