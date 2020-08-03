Молодой человек предлагал 14 тысяч и «Ситроен», чтобы дело в отношении его матери было прекращено.

30-летний житель города Москвы признан виновным в покушении на дачу взятки. Следствием и судом установлено, что в январе 2020 года обвиняемому стало известно о проведении оперативных мероприятий по факту передачи его матерью незаконного вознаграждения сотруднику Владимирского юридического института. Молодой человек числился студентом образовательного учреждения с 2016 года, однако вступительных испытаний не проходил и до декабря 2018 года в учебном заведении не появлялся. При этом его переводили на последующие курсы без экзаменов. Об этом позаботилась его мать. Женщина систематически передавала сотрудникам института незаконные вознаграждения.Молодой человек, желая прекратить проведение оперативных мероприятий в отношении матери, решил подкупить сотрудника ФСБ. С этой целью за незаконное бездействие он предложил и стал передавать оперативнику денежное вознаграждение в размере более 14 тысяч рублей и принадлежащий ему автомобиль «Citroen С4» (стоимостью не менее 118 тысяч рублей).Сотрудник ФСБ отказался от получения взятки и сообщил о попытке подкупа в службу собственной безопасности ведомства. Действия взяткодателя были пресечены.Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 3 года, с конфискацией автомобиля.