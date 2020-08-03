3 августа телеканал ТНТ начинает трансляцию сериала Фитнес. В комедийной ленте снимаются Михаил Трухин, Роман Курцын, Софья Зайка и другие.

3 августа телеканал ТНТ начинает трансляцию сериала "Фитнес".В комедийной ленте снимаются Михаил Трухин, Роман Курцын, Софья Зайка идругие.В центре сюжета ситкома девушка по имени Ася. Фигура героинидалека от идеала, что очень мешает ей в личной жизни. Возлюбленный девушкинеудовлетворен ее формами и постоянно осуждает пышку за несоответствиестандартам красоты.Ася мечтает прийти в форму, однако занятия в фитнесс-клубеей не по средствам. Героиня сериала "Фитнес" находит выход из ситуации: она устраиваетсяв заведение администратором. Теперь в свободное от работы время девушка тренируетсяпод наблюдением замечательного тренера.По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, главнаятема сериала "Фитнес" – любовь. Также авторы картины хотели показать, как важноразвивать себя, бороться с ленью и отсутствием внутренней гармонии.Между тем артистка МарианнаШультц считает, что сериал "Фитнес" – это борьба со стереотипами. "Навязанныеистории похудения – это прошлый век", – рассудила звезда.Артистке вторит коллега по цеху Борис Дергачев. Он считает,что учит любить себя таким, какой ты есть. Дергачев отмечает,что принятие собственного амплуа – важное качество для артиста. На примерегероини Аси сценаристы ленты пытаются показать, что дело не в красоте тела, а ввосприятии себя самого.