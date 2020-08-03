Любители бардовских песен соберутся со всей страны уже в 11-й раз.

7 августа под Гороховцом стартует фестиваль авторской песни «Макушка лета». Он продлится до 9 августа. Любители бардовских песен соберутся со всей страны уже в 11-й раз. В этом году фестиваль пройдёт на новой площадке - с видом на город.Гостей ждёт насыщенная и яркая программа. «Костровые» песни, конкурсы для молодых авторов и исполнителей, большой концерт с участием приглашённых артистов. Кроме него запланированы экскурсии по Гороховцу, интерактивный квест, подвижные и интеллектуальные игры, различные соревнования, кинопоказ и даже «Дог-шоу», конкурс для домашних питомцев и их хозяев.Более подробно с информацией о фестивале можно ознакомиться на его официальном сайте или на страничках в соцсетях..