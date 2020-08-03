Обвиняемый проник в хозяйственную постройку, откуда похитил транспортное средство.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Вязники 1994 года рождения. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».19 апреля 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился местный житель, которой сообщил, что из сарая неустановленное лицо похитило принадлежавший ему мопед. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.При отработке жилого сектора сотрудники полиции получили информацию о молодом человеке, передвигавшемся на похожем транспортном средстве. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый житель микрорайона Нововязники.Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, проходя по улице Карла Маркса микрорайона Нововязники, обратил внимание на ряд хозяйственных построек. Обладая информацией, что в одном из сараев хранится мопед, у него возник умысел на тайное хищение чужого имущества. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, фигурант металлическим ломом сломал запорное устройство на входной двери, проник внутрь, откуда похитил мопед.Свою вину в совершении кражи обвиняемый признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.