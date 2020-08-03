Очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство

Российские фармплощадки готовятся к производству вакцин от коронавируса и уже в сентябре начнут их серийный выпуск, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС."Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм". Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство.В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы эти планы были реализованы", - заявил глава Минпромторга.