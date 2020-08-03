Их девиз – «Никто, кроме нас». Регион отпраздновал 90-ю годовщину со дня создания ВДВ. В рядах «крылатой пехоты» в свое время проходили службу многие известные люди города и области. Среди

Их девиз – «Никто, кроме нас». Регион отпраздновал 90-ю годовщину со дня создания ВДВ. В рядах «крылатой пехоты» в свое время проходили службу многие известные люди города и области. Среди них и Владимир Киселёв. Ныне председатель областного парламента служил в ВДВ с 1976 по 1978 годы. Традиционно этот день Владимир Киселёв проводит с другими «голубыми