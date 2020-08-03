Готовые видеоролики примут участие в конкурсе "Мое детство - война", приуроченному к 75-летию Победы

В честь 75-летия Победы владимирцев приглашают принять участие в конкурсе видеороликов "Мое детство - война". Им предлагается в видео-формате поделиться или запечатлеть воспоминания очевидцев, чье детство и юность пришлись на военные и послевоенные годы.При этом ролики должны мотивировать, подчеркивают организаторы. В центре - события, чувства и умения, которые помогли выстоять и выжить детям войны. В конкурсе три номинации."От первого лица" - это рассказ, монолог героя, который пережил войну. Можно использовать архивные материалы."Говорит волонтер" - это уже рассказ от юного участника - если нет возможности записать интервью с героем войны.А также номинация "видеоролик-флешмоб" в соцсетях. Необходимо поставить хэштеги #Личноовойне, #Моедетствовойна и отметить друзей, которым хотите передать "эстафету".Социальный проект включен в план основных мероприятий по проведению в России года памяти и славы. Реализуется при поддержке Общественной палаты России.