Что делать тем пациентам, которые с начала пандемии не могут получить своевременное медицинское обследование?

Когда перепрофилированные отделения Областной клинической больницы Владимира будут работать в штатном режиме - пока неизвестно. Но что делать тем пациентам, которые с начала пандемии не могут получить своевременное медицинское обследование? С такой проблемой столкнулась жительница Владимира.Перепрофилированный хирургический корпус Областной клинической больницы Владимира до сих пор не принимает пациентов для госпитализации - если, конечно, у них нет Ковид-19. Еще несколько месяцев назад Елена Стребличенко даже не могла подумать, что медицинская помощь, в которой нуждается ее мама - не будет ей оказана.Мария Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "От 16 июля текущего года снят запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинских учреждениях, а так же проведение плановых операций. За исключением тех медицинских организаций, которые были перепрофилированы для оказания медицинской помощи для пациентов с Covid-19".Если вторая волна заболеваемости коронавирусом осенью действительно будет, пять перепрофилированных хирургических отделений так и останутся инфекционными госпиталями. И мама Елены, как и тысячи других пациентов, останется без своевременной медицинской помощи.Елена Стребличенко, дочь пациентки: "Операция была серьезная, был вырезан рак. И, скажем так, это было своевременно очень. Сейчас нам необходима будет в августе, в сентябре, ложиться на обследование. Есть необходимое обследование, которое нужно проходить всем пациентам. И с марта месяца, как я сейчас выяснила, ребята те, которые помогали, хирурги - это Артамонов и Басуров - они не оперируют. То есть, они сейчас занимаются больными коронавирусом".Спасать людей, больных коронавирусом, необходимо. Только куда идти тем пациентам, которым необходима другая, но не менее значимая помощь? Этот вопрос мучает Елену с начала пандемии - пик коронавирусной инфекции во Владимирской области пройден, а ситуация не меняется - только цена упущенного времени слишком высока.Елена Стребличенко, дочь пациентки: "Когда оперируют, то есть провел операцию один специалист, необходимо, чтобы этот же специалист довел. И они могут, и готовы довести, но у них просто-напросто забрали это отделение. И ребята не могут, у них нет таких полномочий. Они могут и готовы, они не отказываются, но им не разрешают, то есть у них просто забрали это отделение... Кто за это ответственен? И насколько вообще правомерно было, с точки зрения тех людей, которые принимали это решение?"На сайте Департамента здравоохранения Владимирской области появилась следующая информация:В Областной клинической больнице поэтапно возобновляется оказание плановой медицинской помощи.В учреждении частично возобновилось оказание плановой медицинской помощи по таким профилям, как «офтальмология», «гематология», «оториноларингология», «кардиология», «урология» и «нейрохирургия».Полное восстановление оказания плановой помощи в ОКБ планируется во второй декаде августа в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.Маме же помощь нужна сейчас, говорит Елена. Письмо губернатору Владимирской области отправлено - и Елена очень ждет на него не отписки, а ответа.Мария Городская, Юлия Болдина, Александр Чунаев."Вести-Владимир"