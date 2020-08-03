В результате столкновения погибли 3 человека, в том числе 13-летний ребенок

36-летний житель Владимира устроил смертельное ДТП на трассе М-4 Дон в Хлевенском район Липецкой области. Его Митцубиши Аутлендер столкнулся со стоящим на обочине Фордом Куга, в котором находилась семья из Санкт-Петербурга. Погибли 3 человека: 37-летний водитель «Форда», его 36-летняя супруга и 13-летний сын. Их 10-летняя дочь госпитализирована. Травмы получили пассажирка и 3-летний ребенок, находившиеся в «Mitsubishi».Фото "ВКонтакте"