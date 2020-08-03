Творческая мастерская "Народный стиль" выиграла очередной президентский грант. И скоро передвижная выставка вновь отправится по региону.

История притягательна. Будь то искусные предметы быта, или гордость любого народа- костюмы. Творческая мастерская "Народный стиль" выиграла очередной президентский грант. И скоро передвижная выставка вновь отправится по региону. Но сегодня у нас эксклюзив - премьера . И представит ее этим утром Микаэль Ахмедов.- Микаэль, раскрывайте секреты!Микаэль Ахмедов директор АНО "Народный стиль":- Доброе утро , Татьяна. В этот прекрасный выходной день, мы хотели бы презентовать наш социальный видеоролик. Мы долго к нему готовились . И вот наконец настал тот день, что мы можем его продемонстрировать всем жителям нашей области. Мы отразили в нем все многообразие культур жителей не только нашей Владимирской области, но и РФ. В съемках принимали участие более 25 человек. Представители национальных общин и диаспор. И профессиональных актеров. Думаю ролик удался и он действительно зайдет.В нашей стране проживает более 180 национальностей,такую уникальную совокупность культу мы уже не найдем. Тем самым мы продемонстрировали единство национальностей,дружбу, любовь. Всегда единение дружба начинались с застолья.с танцев приятного времяпрепровождения. И в ролике мы это воплотили эти идеи разом.Это было довольно сложно , но я приверженец пословицы- не имей 100 рублей , а имей 100 друзей. Я бросил клик и все меня поддержали.В течение недели мы провели кастинг и ребята влились в национальный костюм. И еще у нас есть пословица нашей организации- " Не человек выбирает костюм, а костюм выбирает человека.Наш ролик можно посмотреть во всех соцсетях , вк в группе "Творческая мастерская народный стиль". И очень благодарен, что и сегодня мы на телеканале Россия.Полностью посмотреть ролик можно в соцсетях и на страничках Творческой мастерской "Народный стиль". Полюбуйтесь на эту невероятную красоту.