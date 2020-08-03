Пострадавшая была знакома с грабителями лично и сама впустила их в квартиру

Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело в отношении девушки и троих мужчин, обвиняемых в разбое и насилииСледствием установлено, что молодые люди, изрядно выпив, решили обокрасть свою знакомую. Они взяли 2 пневматических пистолета, соорудили маску и, предварительно договорившись с потерпевшей, приехали к ней домой. Угрожая девушке и ее молодому человеку пистолетом, злоумышленники вынесли из дома ценное имущество, а хозяйку квартиры изнасиловал один из нападавших мужчин. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду города Владимира.