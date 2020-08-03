Владимирские грибники продолжают активно делятся в социальных сетях фотографиями найденных подберезовиков и белых.

Сезон тихой охоты в самом разгаре. Владимирские грибники продолжают активно делятся в социальных сетях фотографиями найденных подберезовиков и белых. После нескольких дождливых выходных многие устремились в лес, на поиски любимого лакомства. На природу отправился и Александр СыпченкоСыроежки, лисички и белые. Каждый из этих грибов по-своему хорош. Жительница Владимира Ольга Ульянова тихую охоту полюбила с детства. Для нее поход в лес - настоящий отдых. Все свободное время летом женщина старается проводить с корзинкой в лесуОльга Ульянова, жительница Владимира, грибник: "Самые грибы любимые - это, конечно, белые, подосиновики и подберезовики. Но очень я люблю петушки. С ними."Помимо прекрасного вкуса многие съедобные грибы обладают и целебными свойствами. Диетологи рекомендуют употреблять их в пищу тем, кто страдает атеросклерозом, также они повышают уровень гемоглобина в крови. Однако не все грибы одинаково полезныАлександр Сыпченко, корреспондент: "У грибников существует правило: "Сомневаешься, не бери". Сегодня для того, чтобы определить гриб, достаточно просто использовать мобильное приложение. Загружаем картинку в телефон, идет опознавание, пожалуйста - перед нами белый гриб".Валентину Балашову можно назвать натуралистом со стажем. Более 40 лет она наблюдает за природой Владимирских лесов, по ее мнению, раньше ягод и грибов было значительно больше. И в этом значительная вина самих людей.Валентина Балашова, жительница Владимира, натуралист: "Я вот всегда всем говорю, кто идет со мной за грибами, вы знаете, не вырывайте вы с корнем, срезайте, потому что нарушается грибница, нарушается, и как таковой уже связи нет".К сожалению, порой приходится искать и самих грибников. С начала грибного сезона количество заблудившихся всегда резко увеличивается. Это лето - не исключение. Чтобы не потеряться, нужно соблюдать несколько простых правил, напоминают волонтеры отряда Лиза Алерт.Валентина Савинова, координатор добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт": "Яркую одежду - это обязательно, тем более детям. Взять собой минимальный запас воды, хотя бы поллитра на человека, минимальный запас еды, питания, энергетического, то есть, это энергетические злаковые батончики, либо это просто шоколадка обычная".Грибы на земле были всегда. В период палеозоя прототакситы или так называемые живые столбы, достигали высоты около 10 метров. Эти невероятные представители грибного царства из Европы и Америки до сих вызывают удивление палеонтологов. А обычные грибники испытывают восторг при виде крепкого боровичка. И чтобы найти его, люди готовы преодолевать любые расстояния.Александр Сыпченко, Вячеслав Микульшин"Вести-Владимир"