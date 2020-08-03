461 житель региона ещё не вылечился от болезни

По данным официальной бюллетени от 3 августа, во Владимирской области за прошедшие двое суток ни один пациент не выздоровел от коронавируса. Всего за время пандемии 5174 пациента победили заболевание.В то же время региональные власти подтвердили ещё одну смерть местного жителя от COVID-19. В регионе насчитывается 147 летальных случаев.Напомним, 3 августа во Владимирской области было выявлено 24 новых случая заражения COVID-19. Общее число случаев коронавируса составляет 5635. 461 житель региона ещё не вылечился от болезни.