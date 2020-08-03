461 житель региона ещё не вылечился от болезни
По данным официальной бюллетени от 3 августа, во Владимирской области за прошедшие двое суток ни один пациент не выздоровел от коронавируса. Всего за время пандемии 5174 пациента победили заболевание.
В то же время региональные власти подтвердили ещё одну смерть местного жителя от COVID-19. В регионе насчитывается 147 летальных случаев.
Напомним, 3 августа во Владимирской области было выявлено 24 новых случая заражения COVID-19. Общее число случаев коронавируса составляет 5635. 461 житель региона ещё не вылечился от болезни.