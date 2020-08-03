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Больше всего - 970 - во Владимире
820 - в Гусь-Хрустальном районе
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140 - в Меленковском районе
96 - в Суздальском районе
77 - в Камешковском районе
56 - в Радужном
38 - в Селивановском районе
37 - в Гороховецком районе
За прошедшие сутки на 3 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 - в Ковровском районе
5 - во Владимире
3 - в Гусь-Хрустальном районе
3 - в Александровском районе
2 - в Муромском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Собинском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Суздальском районе