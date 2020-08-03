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Больше всего - 970 - во Владимире820 - в Гусь-Хрустальном районе657 - в Петушинском районе508 - в Муромском районе433 - в Александровском районе471 - в Ковровском районе310 - в Собинском районе290 - в Вязниковском районе264 - в Юрьев-Польском районе200 - в Кольчугинском районе158 - в Судогодском районе134 - в Киржачском районе140 - в Меленковском районе96 - в Суздальском районе77 - в Камешковском районе56 - в Радужном38 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районеЗа прошедшие сутки на 3 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 - в Ковровском районе5 - во Владимире3 - в Гусь-Хрустальном районе3 - в Александровском районе2 - в Муромском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Собинском районе1 - в Камешковском районе1 - в Суздальском районе