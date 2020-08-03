За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 51 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 376 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 96 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский район. По предварительной информации, 27 июля 2020 года в 06.15 на 4 км автодороги Александров - Б.Каринское - Струнино водитель автомобиля Тойота 1998 г.р. допустил съезд в правый кювет по ходу движения, где произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля (госпитализирован), пассажир автомобиля 2002 г.р. (госпитализирована), пассажир 1998 г.р. (направлен на амбулаторное лечение), пассажир 1993 г.р., (направлен на амбулаторное лечение).Камешковский район. По предварительной информации, 28 июля 2020 года в 14.15 на 14 км автодороги М-7 «Волга», подъезд к городу Владимиру, водитель автомобиля УАЗ 1962 г.р. при выполнении маневра перестроения на левую обочину по ходу движения, не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо в попутном направлении и осуществлявшему маневр обгона автомобилю Рено под управлением водителя 1957 г.р. После чего автомобиля Рено совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Рено, направлен на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 29 июля 2020 года в 18.50 на 7 км автодороги Александров - Б.Каринское - Струнино водитель автомобиля Опель 1985 г.р. совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с совершавшим поворот налево автомобилем Тойота под управлением водителя 1998 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Опель-Астра (госпитализирован), пассажирка автомобиля Опель 1970 г.р. (направлена на амбулаторное лечение).Селивановский район. По предварительной информации, 30 июля 2020 года в 19.20 на 88 км автодороги Владимир–Муром–Арзамас водитель автомобиля ВАЗ 1986 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомобиля 1979 г.р. получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 31 июля 2020 года в 06.00 на 95 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Форд 1992 г.р., при перестроении из левой полосы движения в правую допустил столкновение с двигающейся прямо в попутном направлении автомашиной Дэу под управлением водителя 1976 г.р., после чего автомобиль Форд совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющее обочину и тротуар. В результате ДТП водитель автомобиля Форд получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский район. По предварительной информации, 1 август 2020 года в 06.30 на 23 км автодороги Юрьев-Польский – Кольчугино водитель автомобиля Хендэ 1981 г.р. при маневре обгона совершила столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Шкода под управлением водителя 1981 г.р., после чего автомобиль Шкода совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем Лада, которая в результате столкновения совершила наезд на стоящий впереди на обочине автомобиль Шевроле. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Шкода 1999 г.р., госпитализирован.Гусь – Хрустальный район. По предварительной информации, 2 августа 2020 года в 12.15 на 6 км автодороги Гусь-Хрустальный – Уршельский водитель автомобиля Форд 1968 г.р. при выполнении маневра разворота с правой обочины не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении автомобилю ВАЗ под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ (направлен на амбулаторное лечение), пассажир автомобиля Форд 1962 г.р. (госпитализирована), пассажир автомобиля ВАЗ 1963 г.р., (направлен на амбулаторное лечение).