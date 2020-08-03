В 2021 году благоустройству подлежат территории в 31 муниципальном образовании области

Администрация Владимирской области предлагает жителям региона путём голосования выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».В этом году, по словам директора Департамента ЖКХ Владимирской области Елены Семёновой, благодаря экономии, в рамках нацпроекта, власти смогут благоустроить 166 объектов: 123 двора и 43 общественных территории. Уже сейчас работы ведутся на 103 объектах, на остальных они начнутся после проведения необходимых процедур.В 2021 году благоустройству подлежат территории в 31 муниципальном образовании области. Голосование по выбору территорий пройдёт практически во всех из них.«Голосования по выбору территорий органы местного самоуправления будут проводить до конца августа, и здесь важно привлечь к этому процессу как можно больше жителей. Мы не можем позволить тратить федеральные средства на выполнение работ «для галочки», это должны быть нужные людям общественные пространства», – подчеркнула Елена Семёнова.