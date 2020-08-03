Обвиняемая, являясь сотрудником микрокредитной организации, неоднократно присваивала денежные средства.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Коврова. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля по ноябрь 2019 года фигурантка, занимая должность специалиста в микрокредитной организации, неоднократно похищала денежные средства, полученные от клиентов в счет оплаты займов.Так, в июле 2019 года она, получив деньги от заемщика, умышленно не внесла в приходные кассовые документы сумму в размере более 4 тысяч рублей, после чего присвоила их. Аналогичным образом обвиняемая похитила денежные средства на общую сумму почти 70 тысяч рублей.Противоправные действия работника выявила служба безопасности организации и сообщила в полицию.Обвиняемая признала свою вину, частично возместив в ходе следствия ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.