Звезда сериала Чики рассказала о личной жизни. Ирина Носова раскрыла природу своих отношений со сценаристом проекта Антоном Коломейцем.

Звезда сериала "Чики" рассказала о личной жизни. ИринаНосова раскрыла природу своих отношений со сценаристом проекта Антоном Коломейцем.Актриса и один из создателей проекта часто публикуютсовместные снимки в соцсетях. На многих кадрах Антон и Ирина запечатлены в обнимку. Тот факт, что Носова и Коломеец очень близки, не ускользнул от вниманияпользователей Сети. Молодым людям приписывают роман.Между тем звезда серила "Чики" эту информацию опровергает.В свежем интервью актриса заявила, что с Коломейцем ее связывают толькодружеские отношения. Как оказалось, Антон и Ирина земляки – жили в Новосибирске.Более того, молодые люди учились вместе."Много лет дружим, оба переехали в Москву, но по отдельности",– подчеркнула Носова. Артистка добавила, что замуж за сценариста не собирается.Отношения с ним она охарактеризовала как творческий союз. "Свадьба с ним негрядет точно", – заметила Ирина. Носова добавила, что еесердце свободно.13 Дек 2017 в 10:37 PSTГоворя о сериале "Чики", артистка призналась, что не ожидалатакого количества положительных отзывов от зрителей. В соцсетях на Ирину Носовуобрушилась лавина из сообщений. Поклонники теленовеллы пишут артистке,спрашивают о судьбе теленовеллы.Ранее стало известно, что . Авторы не собираются делать вторую часть.