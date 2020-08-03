Звезда сериала Чики рассказала о личной жизни. Ирина
Носова раскрыла природу своих отношений со сценаристом проекта Антоном Коломейцем.
Звезда сериала "Чики" рассказала о личной жизни. Ирина
Носова раскрыла природу своих отношений со сценаристом проекта Антоном Коломейцем.
Актриса и один из создателей проекта часто публикуют
совместные снимки в соцсетях. На многих кадрах Антон и Ирина запечатлены в обнимку. Тот факт, что Носова и Коломеец очень близки, не ускользнул от внимания
пользователей Сети. Молодым людям приписывают роман.
Между тем звезда серила "Чики" эту информацию опровергает.
В свежем интервью актриса заявила, что с Коломейцем ее связывают только
дружеские отношения. Как оказалось, Антон и Ирина земляки – жили в Новосибирске.
Более того, молодые люди учились вместе.
"Много лет дружим, оба переехали в Москву, но по отдельности",
– подчеркнула Носова. Артистка добавила, что замуж за сценариста не собирается.
Отношения с ним она охарактеризовала как творческий союз. "Свадьба с ним не
грядет точно", – заметила Ирина. Носова добавила, что ее
сердце свободно.
13 Дек 2017 в 10:37 PST
Говоря о сериале "Чики", артистка призналась, что не ожидала
такого количества положительных отзывов от зрителей. В соцсетях на Ирину Носову
обрушилась лавина из сообщений. Поклонники теленовеллы пишут артистке,
спрашивают о судьбе теленовеллы.
Ранее стало известно, что . Авторы не собираются делать вторую часть.