Сегодня народному артисту России Николаю Бурляеву исполняется 75 лет. Одной из главных своих работ он называет съемки в Суздале, в фильме Тарковского Андрей Рублев.

Сегодня народному артисту России Николаю Бурляеву исполняется 75 лет. Одной из главных своих работ он называет съемки в Суздале, в фильме Тарковского "Андрей Рублев".Роль Бориски получилась глубоко образной, рассказывает сам Николай Бурляев. Более пятидесяти киноролей, 5 режиссерских работ, множество проектов, наград, признание прессы и коллег. Однако в какой-то момент актер перестал сниматься , заявив, что современные режиссеры не могут больше ничего ему дать. Николай Петрович всю жизнь волнуется о судьбе российского кинематографа."За нравственные идеалы и возвышение души человека" борется и намеждународном кинофоруме "Золотой витязь", чьим бесменным президентомявляется уже много лет. Какие задачи сегодня ставит перед собой НиколайБурляев? Эксклюзивное интервью с народным артистом России смотрите в следующемвыпуске в 14.30.