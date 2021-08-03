По результатам , инициированной заместителем губернатора Ольгой Гребнёвой, главврачу больницы в Радужном объявлен выговор. В учреждении выявлены многочисленные нарушения. Комиссия ..

По результатам , инициированной заместителем губернатора Ольгой Гребнёвой, главврачу больницы в Радужном объявлен выговор. В учреждении выявлены многочисленные нарушения.Комиссия изучила документацию по выполнению государственного задания, доабортному консультированию женщин, обеспечению пациентов лекарствами, оказанию пациентам скорой и неотложной помощи, закупке товаров и услуг, организации работы по сохранению и развитию кадрового потенциала.Перечень нарушений опубликовали наши коллеги из «Зебра ТВ». Во-первых, выявлено несоответствие данных оперативной информации фактическим. Во-вторых, в ряде случаев населению не оказывалась бесплатная медицинская помощь, подлежащая оплате за счёт ОМС. В-третьих, в учреждении не организовано оказание паллиативной помощи. В-четвёртых, не освоены средства на укрепление МТБ – не заключены контракты на капремонт амбулаторно-поликлинического отделения, пожарной сигнализации.В департаменте здравоохранения добавили, что провели работу, направленную на нормализацию отношений в коллективе.Напомним, ведомство проверяло больницу с 7 по 23 июня. Её назначили после посещения учреждения замгубернатором по социалке Ольгой Гребнёвой.К слову, проверки ждут не только Радужный, но и главврачей других поликлиник и больниц.