Комиссия считает, что у футболиста остались облигации иностранных
компаний.
Комиссия считает, что у футболиста остались облигации иностранных
компаний.
ЦИК отказала
регистрировать бывшего форварда сборной России по футболу Дмитрия Булыкина на
выборы в Государственную Думу. Футболист успел войти в федеральный список,
однако дальше не прошел. По его словам, он предоставлял ЦИК справку, но она их
не убедила.
"До того
как зарегистрироваться, конечно, у меня были акции разных иностранных
компаний. Потому что деньги лежали в доверительном управлении
в банке, и банк покупал разные бумаги. Но когда решил идти
на выборы, то сказал, что должен выйти из всех этих операций.
Вышел, предоставил справку в ЦИК, но, к сожалению, не убедил,
видимо. Я склоняюсь к тому, что ЦИК неправильно интерпретировал мои
данные" -
сообщил в интервью изданию "Матч!" Дмитрий Булыкин.
В предстоящих
выборах футболисту предложила поучаствовать партия "Родина". Он уже сотрудничал
с ней в программе 100 городов. Дмитрий
Булыкин совместно с представителями партии посещал разные города России,
выслушивал основные проблемы местных жителей и занимался их решением.
Отдельной
проблемой регионов, по словам футболиста, является экология. Из-за вырубки
лесов и пожаров значительно страдает природа страны.