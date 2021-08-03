Комиссия считает, что у футболиста остались облигации иностранных компаний.

Комиссия считает, что у футболиста остались облигации иностранныхкомпаний.ЦИК отказаларегистрировать бывшего форварда сборной России по футболу Дмитрия Булыкина навыборы в Государственную Думу. Футболист успел войти в федеральный список,однако дальше не прошел. По его словам, он предоставлял ЦИК справку, но она ихне убедила."До тогокак зарегистрироваться, конечно, у меня были акции разных иностранныхкомпаний. Потому что деньги лежали в доверительном управлениив банке, и банк покупал разные бумаги. Но когда решил идтина выборы, то сказал, что должен выйти из всех этих операций.Вышел, предоставил справку в ЦИК, но, к сожалению, не убедил,видимо. Я склоняюсь к тому, что ЦИК неправильно интерпретировал моиданные" -сообщил в интервью изданию "Матч!" Дмитрий Булыкин.В предстоящихвыборах футболисту предложила поучаствовать партия "Родина". Он уже сотрудничалс ней в программе 100 городов. ДмитрийБулыкин совместно с представителями партии посещал разные города России,выслушивал основные проблемы местных жителей и занимался их решением.Отдельнойпроблемой регионов, по словам футболиста, является экология. Из-за вырубкилесов и пожаров значительно страдает природа страны.