Мозг - это самая сложная часть центральной нервной системы. Головной мозг не только контролирует множество функций, включая частоту сердечных сокращений, способность ходить и бегать, но и ..

Мозг - это самая сложная часть центральной нервной системы.Головной мозг не только контролирует множество функций, включая частоту сердечных сокращений, способность ходить и бегать, но и имеет ментальные функции, такие как мышление и эмоции. Современный человек хочет быть успешным, а значит, его мозг должен постоянно выдавать креативные идеи, именно поэтому большую популярность получило новое направление - биохакинг. Люди хотят иметь сверхвозможности, супермышление, не прилагая к этому усилий. Но всегда ли сказка заканчивается счастливо? Что такое биохакинг?Биохакинг - это улучшение своих возможностей с помощью глубокого профессионального анализа состояния здоровья, привычек, генетической предрасположенности. Вначале проводят подробное исследование организма у специалистов, сдают анализы. На основе их результатов разрабатывают индивидуальную программу (подбирают витамины, БАДы, меняют привычки). Позже проводят повторную диагностику и консультацию, оценивают эффективность выбранных методик, при необходимости их корректируют. Углубленная диагностика организма достаточно затратна, и зачастую люди, желая сэкономить, начинают употреблять БАДы и лекарства, рекомендованные друзьям и знакомым, забывая, что все препараты подбирают строго индивидуально. Другая сторона медали - увеличение доз назначаемых препаратов, чтобы быстро достичь желаемого эффекта. Но всегда стоит помнить, что вред, нанесённый желанием улучшить себя, может быть несоразмерен пользе. Психологи заявляют о том, что желание улучшить себя таким способом зачастую переходит в навязчивые идеи. Первоначальная идея биохакинга - предотвратить заболевание и улучшить работу организма, может обрести разрушительные последствия.Но вместе с тем, помогать своему мозгу необходимо! Предлагаем использовать для этого традиционные методы здорового образа жизни.Итак, заставляйте память напрягаться. Мозг так же, как и тело, нуждается в тренировках! Разгадывайте кроссворды и ребусы, подсчитывайте в уме сумму ваших покупок в магазине, анализируйте ваш маршрут до дома (вспомните, какие вывески вы видели, какого цвета то или иное здание встретилось на вашем пути).Употребляйте продукты, полезные для мозга. Добавьте в рацион орехи, рыбу, тыквенные семечки, шпинат, используйте куркуму.Исключите алкоголь и газированные напитки.Отдыхайте и высыпайтесь! Это необходимо мозгу. Во сне мозг очищается от нейротоксинов. Процесс очищения мозга требует времени. Именно поэтому человеку нужно спать 7-9 часов в сутки.Занимайтесь спортом, танцуйте! Спорт усиливает кровообращение, улучшает память и стимулирует рост новых клеток мозга. Танцы научат вас быстрой реакции, помогут сконцентрироваться.Посещайте выставки, кино, путешествуйте, читайте книги. Для эффективной работы мозга необходимо узнавать что-то новое, рассуждать, анализировать.Будьте здоровы!