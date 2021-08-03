Инициатива партии по льготному строительству оптово-распределительных центров позволит снизить цены на фермерскую продукцию.

Инициатива партии по льготному строительству оптово-распределительных центров позволит снизить цены на фермерскую продукцию.Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" считают необходимым законодательно закрепить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров. Первый заместитель председателя парламентского комитета по аграрным вопросам и координатор партийного проекта "Российское село" Владимир Плотников уверен, что оптовые центры можно строить на кооперативной основе.Парламентарий рассказал, как будут функционировать новые центры: "Фермеры объединяются и строят такой центр, свозят туда свою продукцию для обработки и хранения". По его мнению, такая система позволит исключить из товарооборота многочисленных посредников и направлять фермерскую продукцию напрямую в магазины."Такие центры должны создаваться на кооперативной основе и принадлежать тем фермерам, которые сами и производят продукцию. А государство должно предоставлять льготный кредит и компенсировать 30% [затрат]", – подчеркнул Плотников.Депутат посетил фермерское хозяйство Городищенского района Волгоградской области. Он заметил, что жители регионов уже почувствовали действие мер, предложенных фракцией "Единой России" и Правительством РФ для снижения стоимости "борщевого набора", в который входят самые популярные у россиян овощи.