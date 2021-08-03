очередной выпуск Епархиального вестника. Как прошли памятные дни, посвящённые митрополиту Евлогию? История жития Серафима Саровского и новый музей архиереев на улице Вишнёвой во Владимире. Подробнее об этом - Татьяна Данилова.

очередной выпуск Епархиального вестника. Как прошли памятные дни, посвящённые митрополиту Евлогию? История жития Серафима Саровского и новый музей архиереев на улице Вишнёвой во Владимире. Подробнее об этом - Татьяна Данилова.