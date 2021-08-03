очередной выпуск Епархиального вестника. Как прошли памятные дни, посвящённые митрополиту Евлогию? История жития Серафима Саровского и новый музей архиереев на улице Вишнёвой во Владимире. Подробнее об этом - Татьяна Данилова.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-08-2021-eparxialnyj-vestnik-dni-pamyati-mitropolita-evlogiya.html" target="_blank">Епархиальный вестник: Дни памяти митрополита Евлогия</a> - очередной выпуск Епархиального вестника. Как прошли памятные дни, посвящённые митрополиту Евлогию? История жития Серафима Саровского и новый музей архиереев на улице Вишнёвой во Владимире. Подробнее об этом - Татьяна Данилова.
[url=https://33live.ru/novosti/03-08-2021-eparxialnyj-vestnik-dni-pamyati-mitropolita-evlogiya.html]Епархиальный вестник: Дни памяти митрополита Евлогия[/url] - очередной выпуск Епархиального вестника. Как прошли памятные дни, посвящённые митрополиту Евлогию? История жития Серафима Саровского и новый музей архиереев на улице Вишнёвой во Владимире. Подробнее об этом - Татьяна Данилова.