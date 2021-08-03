И еще один пожар произошел сегодня, закончившийся, к сожалению, трагедией.

И еще один пожар произошел сегодня, закончившийся, к сожалению, трагедией.В 10-30 03 августа в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Меленковский район, деревня Дубцы, улица Центральная, дом 43.Пожарные бригады выехали незамедлительно, но, когда они прибыли, дом горел по всей площади. Также существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. К сожалению, в доме был обнаружен погибший мужчина 1951 года рождения.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.