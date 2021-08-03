Ощутить “вкус лета” без последствий для здоровья. 3 августа отмечается Всемирный день арбуза. Владимирцы уже начали покупать бахчевые. Однако не всегда предприниматели торгуют ими

Ощутить “вкус лета” без последствий для здоровья. 3 августа отмечается Всемирный день арбуза. Владимирцы уже начали покупать бахчевые. Однако не всегда предприниматели торгуют ими законно. В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что брать арбузы и дыни в необорудованных местах, у дорог, с машин и развалов – чревато. Как правило, там торгуют продукцией, которая не прошла необходимую санитарную