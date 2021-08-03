Из-за урагана в Киржачском районе без электроснабжения остались более 60 населённых пунктов, в которых живет более 5500 человек. «Света нет в 10 школах, трех детсадах и на водозаборе. В ..

Из-за урагана в Киржачском районе без электроснабжения остались более 60 населённых пунктов, в которых живет более 5500 человек.«Света нет в 10 школах, трех детсадах и на водозаборе. В аварийно-восстановительных работах участвует 10 бригад филиала «Владимирэнерго» и 15 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения − 17:00», - рассказали о ситуации в пресс-службе администрации Владимирской области.По поручению губернатора на место выехал его заместитель Герман Елянюшкин.В Петушинском районе стихия оставила без электричества 11 населённых пунктов, в которых проживает 950 человек.«Оказались обесточенными 3 социально значимых объекта – водозабор, школа и дошкольное учреждение. Электроснабжение в них восстановлено», - резюмировали в Белом доме.Ранее мы сообщали, чтоПо предварительным данным, погибших и пострадавших нет.В ресурсоснабжающей компании предупреждают, что нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров.Сообщить об отключениях электроэнергии, обрывах или других повреждениях объектов можно по бесплатному телефону контакт-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220.