Во Владимирской области на 3 августа подтверждено 203 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз ..

Во Владимирской области на 3 августа подтверждено 203 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 51 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 22 - в Муромском районах. По 9 инфицированных выявлено в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Суздальском, Собинском и Александровском, по 8 - в Вязниковском и Петушинском районах. Шесть пациентов с ковидом прибавилось в Гороховецком, 5 - в Киржачском, по 3 - в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах, а также двое - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 43 843 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 10348 случаев во Владимире, 5173 - в Гусь-Хрустальном районе, 4741 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.