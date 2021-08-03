В Коврове загорелась квартира в четырехэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре огнеборцы получили 3 августа в 13.44. В доме №10 по улице Социалистической загорелась квартира на четвертом этаже.

В Коврове загорелась квартира в четырехэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре огнеборцы получили 3 августа в 13.44. В доме №10 по улице Социалистической загорелась квартира на четвертом этаже. Как сообщают в тревожном ведомстве, огонь начал переходить на кровлю здания. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей. По информации на данный