Законодательное Собрание Владимирской области подготовило изменения в федеральный закон о социальной защите «чернобыльцев». Речь идёт о более справедливом распределении льготы на ..

Законодательное Собрание Владимирской области подготовило изменения в федеральный закон о социальной защите «чернобыльцев».Речь идёт о более справедливом распределении льготы на коммунальные платежи. Законодательную инициативу направят в Госдуму.По официальным данным общественной организации «Союз Чернобыль» в ликвидации последствий аварии на атомном реакторе участвовали 2717 жителей нашей области. Более трети «чернобыльцев» уже ушли из жизни. В качестве благодарности за подвиг государство установило для ликвидаторов некоторые льготы. Одна из них касается коммунальных платежей. Тем, кто пострадал от радиации в Чернобыльской катастрофе, полагается компенсация половины расходов на квартплату. Однако мера распространяется только на приватизированное жильё - тех, кто квартиру купил или получил в наследство, она не касается.- К нам постоянно поступают такие обращения. Когда принимали закон, наверху, видимо, решили: раз есть деньги на квартиру, значит, богатый, льготы ему не нужны. Но это несправедливо. К тому же многие «чернобыльцы» купили квартиру на выданный государством сертификат - своих больших денег у них нет. Эта категория - самая обиженная, - говорит заместитель председателя ВООО «Союз Чернобыль» Юрий Поликарпов.Поскольку льгота установлена федеральным законом, скорректировать её можно только на уровне Госдумы. Депутаты областного парламента подготовили законодательную инициативу, суть которой - устранить неравный подход и предоставить 50-процентную льготу на коммунальные платежи всем, кто пострадал от чернобыльской радиации, вне зависимости от того, каким образом у них возникло право собственности на жильё.- Закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской аварии, приняли 20 лет назад. За эти годы он устарел, явно проявилось допущенное в нём неравенство. Люди одинаково пострадали от той катастрофы, но одним льгота положена, а другим нет. Очевидно, что закон нужно исправить. Мы рассчитываем, что коллеги в Госдуме нас поддержат, - пояснил позицию депутатов председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.