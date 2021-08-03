На собрании жителей дома №10 по ул. Социалистической, которые пострадали на пожаре, глава города Елена Фомина и председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов сообщили, что все нуждающиеся будут размещены в пункте временного размещения в гостинице «Ковров», где им будет обеспечено горячие питание.

На собрании жителей дома №10 по ул. Социалистической, которые пострадали , глава города Елена Фомина и председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов сообщили, что все нуждающиеся будут размещены в пункте временного размещения в гостинице «Ковров», где им будет обеспечено горячие питание.Также были составлены списки всех проживающих в доме с номерами телефонов для оперативной связи с пострадавшими. На данный момент выясняется, имеются ли у граждан документы.Всем пострадавшим будут выплачены компенсации из областного и местного бюджетов, сообщается на официальном сайте администрации города Коврова.После получения экспертного заключения по итогам ликвидации ЧС будет приниматься решение о проведении восстановительных работ.